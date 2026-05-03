حجاج العراق يوثقون بمشاريع الاعتزاز تجربة الطريق إلى المشاعر المقدسة

يقف حجاج بيت الله الحرام القادمين برًا من العراق في محطتهم الأولى عبر مدينة الحجاج في الشقيق بمنطقة الجوف، وهم يوثقون بعدسات التصوير رحلة الحج منعّمين بخدمات تسهل لهم طريق الحج وتضمن سلامتهم وراحتهم واطمئنانهم.

وما إن يصل الحجاج إلى مدينة الشقيق على الطريق الدولي الرابط بين منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، حتى تبدأ المدينة تقديم الخدمات لهم عبر الفرق الصحية التطوعية من تجمع الجوف الصحي، والمتطوعين من الجمعيات غير الربحية الذي يباشرون خدمة كبار السن والنساء وإرشادهم إلى مقار الضيافة والاستقبال في المدينة ومعرض مناسك الحج والمرافق المتنوعة التي تحتضنها المدينة على مساحة 113 ألف متر مربع.

ويصف الحجاج تجربة الحج التي تطورت على مدى السنوات الماضية خاصة ما يجدونه في محطات مدن الحجاج من رعاية واهتمام يرفدها خدمات مقدمة من الجهات الأمنية تضمن سلامة الحجاج في تنقلاتهم برًا.

وتقدم مدينة الحجاج في الشقيق بمنطقة الجوف خدمات الإقامة والمبيت وتقديم الوجبات والضيافة السعودية إضافة إلى الخدمات الإرشادية عن مناسك الحج والخدمات الصحية.

في الوقت ذاته يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خدماته من خلال المقر في مدينة الحجاج تتمثل في استقبال ضيوف الرحمن وتقديم خدمات الضيافة لهم في مقر الفرع داخل مدينة الحجاج، وتهيئة مسجد مدينة الحجاج وتجهيزه لإقامة الصلوات الخمس خلال موسم الحج، وتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية العربية والمترجمة إلى عدة لغات عالمية، لإرشاد الحجاج وتعريفهم بأحكام المناسك، وتوفير لوحات مزودة برمز الاستجابة السريع (QR Code) للمكتبة الإلكترونية الإسلامية تتيح الوصول إلى محتوى شرعي متعدد اللغات.

كما تقدم الوزارة خدمات التوعية الرقمية عبر التطبيقات الرسمية للوزارة، مثل تطبيق (رُشد) وتطبيق (تعلم شعائر الحج والعمرة) باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (3D)، وتنفيذ برنامج دعوي يومي داخل مسجد مدينة الحجاج لتوعية الحجاج وإرشادهم لأداء المناسك وفق الهدي الصحيح، وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر ملصقات إرشادية داخل مدينة الحجاج تتضمن الرقم المجاني لخدمة الرد الآلي لشرح مناسك الحج بعشر لغات عالمية، ومشاركة عدد من الدعاة والداعيات للإجابة على استفسارات الحجاج وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، ونشر عدد من اللوحات التوعوية والإرشادية والترحيبية داخل مدينة الحجاج لضيوف الرحمن، وتخصيص ركن متكامل لوحدة العمل التطوعي لخدمة الحجاج ومساعدتهم وإرشادهم.