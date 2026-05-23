حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ

باشرت المديرية العامة لحرس الحدود مهامها في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1447هـ، ضمن أعمال الدعم والمساندة بالتكامل مع قوات أمن الحج؛ بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتشارك المديرية في تنفيذ المهام الميدانية المساندة لإدارة الحشود والتنظيم المروري، وإسناد المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ ومواجهة حالات الطوارئ بالمشاعر المقدسة، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والآليات والتجهيزات اللازمة؛ دعمًا للجهود الأمنية والتنظيمية، وتعزيزًا لأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.