العناية بالحرمين تطلق منصة “رافد الحرمين” لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ نائب الرئيس التركي يصل إلى المدينة المنورة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026 ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في المدينة المنورة المنافذ الجمركية تسجل 931 حالة ضبط خلال أسبوع “الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
باشرت المديرية العامة لحرس الحدود مهامها في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1447هـ، ضمن أعمال الدعم والمساندة بالتكامل مع قوات أمن الحج؛ بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وتشارك المديرية في تنفيذ المهام الميدانية المساندة لإدارة الحشود والتنظيم المروري، وإسناد المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ ومواجهة حالات الطوارئ بالمشاعر المقدسة، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والآليات والتجهيزات اللازمة؛ دعمًا للجهود الأمنية والتنظيمية، وتعزيزًا لأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.