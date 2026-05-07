حقيقة رمز QR Code لحضور جنازة هاني شاكر

نفى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، ما تم تداوله بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code لحضور عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن العزاء مفتوح ومتاح أمام جميع محبي الفنان دون أي قيود على الحضور.

وأوضح كامل، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك مساء الأربعاء، أن ما أثير حول تنظيم الدخول من خلال رمز إلكتروني “غير صحيح تمامًا”، مشيرًا إلى أن مراسم العزاء ستقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء ربطت حضور العزاء بالحصول على تصريح أو رمز QR Code، بالتزامن مع إعلان شعبة المصورين الصحفيين في نقابة الصحفيين المصرية إطلاق استمارة تسجيل خاصة بتنظيم تغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل.

وكان مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، قد أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم التغطية الإعلامية وضمان احترام خصوصية اللحظات الإنسانية، إلى جانب الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وأضاف أن البروتوكول، الذي تم بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، يستهدف قصر التغطية على المصورين المحترفين، ومنع انتحال الصفة من بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي، في ظل ما شهدته مناسبات سابقة لفنانين وشخصيات عامة.