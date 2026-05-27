خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام

تبدأ رحلة الحاج لأداء طواف الإفاضة في العاشر من ذي الحجة فور وصوله إلى المسجد الحرام، حيث تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة؛ لتيسير أداء النسك بانسيابية وأمان، عبر خدمات ميدانية وتقنية متطورة تُعنى بإدارة الحشود وتوفير الراحة لضيوف الرحمن.

وعند وصول الحاج إلى محيط المسجد الحرام، تستقبله الفرق الميدانية المنتشرة في الممرات والساحات، لترشده وتوجهه إلى المسارات المناسبة وفقًا لكثافة الحركة، مع تقديم المساندة اللازمة والإجابة عن استفساراته؛ مما يسهل وصوله إلى صحن المطاف والمسعى.

ومع دخول الحجاج، تبدأ منظومة حساسات العد الذكية المثبتة على المداخل برصد حركة الدخول والخروج لحظيًا، بالتكامل مع البيانات التشغيلية المرتبطة ببطاقات “نسك”؛ لتحديد أعداد المتواجدين داخل المسجد الحرام بدقة عالية، حيث تعمل الأنظمة التقنية على تحليل هذه البيانات باستمرار ومقارنتها بالطاقة الاستيعابية للمطاف وفق معايير إدارة الحشود المعتمدة؛ لضمان انسيابية الحركة والحد من التكدس.

وبناءً على هذه القراءات الفورية، يُوجَّه الحجاج إلى الأدوار المتاحة للطواف؛ فإذا كانت الكثافة ضمن المعدلات التشغيلية المسموح بها، يُوجَّه الحجاج إلى صحن المطاف، بينما تُحوَّل الحركة إلى الأدوار العلوية عند ارتفاع الكثافة؛ تحقيقًا لتوزيع متوازن للحشود وضمانًا لسهولة أداء النسك.

وبعد إتمام الطواف، ينتقل الحاج إلى المسعى عبر مسارات منظمة تدعمها اللوحات الإرشادية والفرق التوجيهية، التي تيسر التنقل بين الصفا والمروة وسط جاهزية تشغيلية متكاملة، فيما تتواصل أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة عبر فرق ميدانية تعمل على تهيئة المصليات والممرات، لضمان بيئة مريحة لضيوف الرحمن، كما تتوفر خدمات سقيا زمزم عبر نقاط توزيع ومشربيات منتشرة في مختلف المواقع؛ لضمان سهولة حصول الحجاج على المياه المباركة.

ولخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفّرت الهيئة خدمات التنقل بالعربات الكهربائية واليدوية عبر نقاط مخصصة، بما يُمكّن الجميع من أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وعقب إتمام السعي، يستفيد الحاج من خدمات التحلل من النسك عبر مواقع مجهزة وفق معايير تنظيمية وصحية دقيقة.

وتجسد هذه المنظومة التشغيلية المتكاملة مستوى العناية الفائقة بضيوف الرحمن، وتبرز تكامل الجهود الميدانية والتقنية التي تسهم في تمكين الحجاج من أداء طواف الإفاضة والسعي في أجواء آمنة ومنظمة.