Icon

بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر Icon مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة Icon كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة Icon الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى Icon عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي  Icon متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نُفذت بأمن وسهولة Icon فيصل بن فرحان يصل إلى قبرص Icon المحشوش.. أشهر الأكلات التقليدية بعيد الأضحى في جازان Icon أسعار النفط تواصل الهبوط Icon الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تبدأ رحلة الحاج لأداء طواف الإفاضة في العاشر من ذي الحجة فور وصوله إلى المسجد الحرام، حيث تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة؛ لتيسير أداء النسك بانسيابية وأمان، عبر خدمات ميدانية وتقنية متطورة تُعنى بإدارة الحشود وتوفير الراحة لضيوف الرحمن.
وعند وصول الحاج إلى محيط المسجد الحرام، تستقبله الفرق الميدانية المنتشرة في الممرات والساحات، لترشده وتوجهه إلى المسارات المناسبة وفقًا لكثافة الحركة، مع تقديم المساندة اللازمة والإجابة عن استفساراته؛ مما يسهل وصوله إلى صحن المطاف والمسعى.
ومع دخول الحجاج، تبدأ منظومة حساسات العد الذكية المثبتة على المداخل برصد حركة الدخول والخروج لحظيًا، بالتكامل مع البيانات التشغيلية المرتبطة ببطاقات “نسك”؛ لتحديد أعداد المتواجدين داخل المسجد الحرام بدقة عالية، حيث تعمل الأنظمة التقنية على تحليل هذه البيانات باستمرار ومقارنتها بالطاقة الاستيعابية للمطاف وفق معايير إدارة الحشود المعتمدة؛ لضمان انسيابية الحركة والحد من التكدس.
وبناءً على هذه القراءات الفورية، يُوجَّه الحجاج إلى الأدوار المتاحة للطواف؛ فإذا كانت الكثافة ضمن المعدلات التشغيلية المسموح بها، يُوجَّه الحجاج إلى صحن المطاف، بينما تُحوَّل الحركة إلى الأدوار العلوية عند ارتفاع الكثافة؛ تحقيقًا لتوزيع متوازن للحشود وضمانًا لسهولة أداء النسك.
وبعد إتمام الطواف، ينتقل الحاج إلى المسعى عبر مسارات منظمة تدعمها اللوحات الإرشادية والفرق التوجيهية، التي تيسر التنقل بين الصفا والمروة وسط جاهزية تشغيلية متكاملة، فيما تتواصل أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة عبر فرق ميدانية تعمل على تهيئة المصليات والممرات، لضمان بيئة مريحة لضيوف الرحمن، كما تتوفر خدمات سقيا زمزم عبر نقاط توزيع ومشربيات منتشرة في مختلف المواقع؛ لضمان سهولة حصول الحجاج على المياه المباركة.
ولخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفّرت الهيئة خدمات التنقل بالعربات الكهربائية واليدوية عبر نقاط مخصصة، بما يُمكّن الجميع من أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وعقب إتمام السعي، يستفيد الحاج من خدمات التحلل من النسك عبر مواقع مجهزة وفق معايير تنظيمية وصحية دقيقة.
وتجسد هذه المنظومة التشغيلية المتكاملة مستوى العناية الفائقة بضيوف الرحمن، وتبرز تكامل الجهود الميدانية والتقنية التي تسهم في تمكين الحجاج من أداء طواف الإفاضة والسعي في أجواء آمنة ومنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
السعودية

ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره
السعودية

خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من...

السعودية
أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة
السعودية

أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح جناية وتعدٍ على حقوق الآخرين وأذية للمسلمين
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح جناية وتعدٍ...

أخبار رئيسية
إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء
السعودية

إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل...

السعودية