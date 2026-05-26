خطوات إنقاذ المصابين بالإجهاد الحراري خلال الحج

أكدت وزارة الصحة أن سلامة ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى خلال موسم الحج، محذرة من خطورة التهاون مع أعراض الإجهاد الحراري، وداعية الحجاج إلى سرعة التعامل مع الحالات المصابة وطلب المساعدة الطبية بشكل فوري لتجنب المضاعفات الصحية.

وأوضحت الوزارة، عبر رسائل توعوية ضمن حملة “حج بصحة”، أهمية التدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، مشيرة إلى ضرورة التواصل المباشر مع فرق الإسعاف، إلى جانب اتباع عدد من الإجراءات الإسعافية الأولية حتى وصول الفرق الطبية المختصة.

وبيّنت أن الخطوات الأولية تشمل تخفيف ملابس المصاب للمساعدة في خفض حرارة الجسم، ونقله فورًا إلى مكان مظلل أو بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى تقديم الماء البارد له على شكل رشفات تدريجية في حال كان بكامل وعيه.

كما شددت الوزارة على أهمية تبريد جسم المصاب باستخدام الماء البارد أو رشه بالمياه للمساهمة في استقرار حالته الصحية، مؤكدة أن سرعة الاستجابة تسهم بشكل كبير في الحد من المضاعفات الناتجة عن الإجهاد الحراري.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ حملاتها التوعوية والخدمات الوقائية داخل المشاعر المقدسة، بهدف رفع الوعي الصحي بين الحجاج وتعزيز إجراءات السلامة خلال أداء المناسك وسط ارتفاع درجات الحرارة.