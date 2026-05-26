منظومة المياه توزع أكثر من 6.4 ملايين متر مكعب في مكة والمشاعر حتى يوم التروية وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات من آل الشيخ إلى الحذيفي.. تسلسل تاريخي لخطباء عرفة منذ 1377هـ توافد ضيوف الرحمن إلى مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر خطوات إنقاذ المصابين بالإجهاد الحراري خلال الحج لتخفيف حرارة الأجواء.. مشاهد لرذاذ الماء والتشجير في مشعر عرفات دعوات وابتهالات تملأ جبل الرحمة صباح يوم عرفة يوم الخُليف.. مؤنسات الحرم يحيين عادة متوارثة منذ قرون في يوم عرفة نسك الحاج يوم عرفة في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. ضبط 44 مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
أكدت وزارة الصحة أن سلامة ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى خلال موسم الحج، محذرة من خطورة التهاون مع أعراض الإجهاد الحراري، وداعية الحجاج إلى سرعة التعامل مع الحالات المصابة وطلب المساعدة الطبية بشكل فوري لتجنب المضاعفات الصحية.
وأوضحت الوزارة، عبر رسائل توعوية ضمن حملة “حج بصحة”، أهمية التدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، مشيرة إلى ضرورة التواصل المباشر مع فرق الإسعاف، إلى جانب اتباع عدد من الإجراءات الإسعافية الأولية حتى وصول الفرق الطبية المختصة.
وبيّنت أن الخطوات الأولية تشمل تخفيف ملابس المصاب للمساعدة في خفض حرارة الجسم، ونقله فورًا إلى مكان مظلل أو بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى تقديم الماء البارد له على شكل رشفات تدريجية في حال كان بكامل وعيه.
كما شددت الوزارة على أهمية تبريد جسم المصاب باستخدام الماء البارد أو رشه بالمياه للمساهمة في استقرار حالته الصحية، مؤكدة أن سرعة الاستجابة تسهم بشكل كبير في الحد من المضاعفات الناتجة عن الإجهاد الحراري.
وتواصل وزارة الصحة تنفيذ حملاتها التوعوية والخدمات الوقائية داخل المشاعر المقدسة، بهدف رفع الوعي الصحي بين الحجاج وتعزيز إجراءات السلامة خلال أداء المناسك وسط ارتفاع درجات الحرارة.