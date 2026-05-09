Icon

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده Icon خلال أسبوع.. ضبط 11175 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon الموارد البشرية: عدم الالتزام بقرارات التوطين مخالفة تستوجب الإبلاغ Icon البحرين: ضبط 41 شخصًا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني Icon فضيحة أخلاقية ورسائل غير لائقة تطيح بقاضية المحكمة العليا الأمريكية Icon ملك الدنمارك يكلّف حزبًا جديدًا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد Icon شاهد.. أجواء ماطرة تزين غابة رغدان في الباحة Icon إدانة 4 متهمين باغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز Icon الأرصاد: أمطار رعدية ورد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon سدايا تعزز حضورها التقني في مبادرة طريق مكة بكوت ديفوار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
ضمن الحملات الميدانية في مناطق المملكة

خلال أسبوع.. ضبط 11175 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٥ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 11175 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13/ 11/ 1447هـ الموافق 30/ 04/ 2026م إلى 19/ 11/ 1447هـ الموافق 06/ 05/ 2026م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (11175) مخالفًا، منهم (6153) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3619) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1403) مخالفين لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1411) شخصًا (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (02%)، كما تم ضبط (23) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (28678) وافدًا مخالفًا، منهم (27157) رجلاً، و(1521) امرأة.

تفاصيل العقوبات

خامسًا: تم إحالة (19441) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3986) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11272) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها الالتزام بتعليمات أداء الحج
أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات...

أخبار رئيسية
الداخلية: غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق...

أخبار رئيسية
“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد
العالم

“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة...

العالم
ضبط 11300 مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 14 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

ضبط 11300 مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل وأمن...

أخبار رئيسية