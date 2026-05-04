دراسة تؤكد أهمية الوقاية المبكرة للحد من سمنة الأطفال

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهرت أبحاث حديثة صادرة عن معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن، شملت أكثر من 60,000 طفل وأسرة في أستراليا، أن تبني إجراءات غذائية وصحية وقائية مبكرة يسهم في الحد من زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، التي يعاني منها نحو واحد من كل أربعة أطفال في أستراليا.

وبيّنت الدراسة، أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو البدني والعقلي للأطفال، والحد من الأمراض المزمنة، وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى تقليل الضغوط على النظام الصحي على المدى الطويل.

وأوضحت المديرة العلمية لبرنامج البروفيسورة ميليسا ويك “Generation Australia”، أن التدخلات المبكرة في مجالات التغذية والنشاط البدني والنوم تمثل عوامل حاسمة في الحد من السمنة المفرطة والتدهور الصحي لدى الأطفال، مشددةً على أهمية تبني سياسات وقائية للحد من المخاطر الصحية المستقبلية.

وأكدت أن الاستثمار في صحة الأطفال يسهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية مستقبلًا، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يعزز استدامة الأنظمة الصحية ويحسّن مؤشرات الصحة العامة.

