دعوات وابتهالات تملأ جبل الرحمة صباح يوم عرفة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

رفع حجاج بيت الله الحرام، صباح يوم عرفة، أكفّ الضراعة إلى الله تعالى عند جبل الرحمة في مشهد إيماني مهيب، تزامنًا مع توافدهم إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وامتلأت أرجاء جبل الرحمة بالدعوات والابتهالات وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث حرص الحجاج على اغتنام ساعات يوم عرفة بالدعاء والتلبية وقراءة القرآن، راجين المغفرة والرحمة والقبول.

ويُعد الوقوف بعرفة أبرز شعائر الحج وأعظم أركانه، إذ يتجمع ملايين الحجاج على صعيد عرفات منذ شروق الشمس وحتى غروبها.

وتواصل الجهات المعنية جهودها التنظيمية والخدمية لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية والإرشادية داخل مشعر عرفات والمشاعر المقدسة.

 

 

