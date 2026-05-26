لتخفيف حرارة الأجواء.. مشاهد لرذاذ الماء والتشجير في مشعر عرفات دعوات وابتهالات تملأ جبل الرحمة صباح يوم عرفة يوم الخُليف.. مؤنسات الحرم يحيين عادة متوارثة منذ قرون في يوم عرفة نسك الحاج يوم عرفة في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. ضبط 44 مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج وظائف شاغرة بـ مجموعة السنبلة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
رفع حجاج بيت الله الحرام، صباح يوم عرفة، أكفّ الضراعة إلى الله تعالى عند جبل الرحمة في مشهد إيماني مهيب، تزامنًا مع توافدهم إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.
وامتلأت أرجاء جبل الرحمة بالدعوات والابتهالات وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث حرص الحجاج على اغتنام ساعات يوم عرفة بالدعاء والتلبية وقراءة القرآن، راجين المغفرة والرحمة والقبول.
ويُعد الوقوف بعرفة أبرز شعائر الحج وأعظم أركانه، إذ يتجمع ملايين الحجاج على صعيد عرفات منذ شروق الشمس وحتى غروبها.
وتواصل الجهات المعنية جهودها التنظيمية والخدمية لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية والإرشادية داخل مشعر عرفات والمشاعر المقدسة.
دعوات وابتهالات صباح #يوم_عرفة..
حجاج بيت الله الحرام يرفعون أيديهم تضرعًا لله عند جبل الرحمة#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/zFIOT5aHja
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2026