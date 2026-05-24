رئاسة الشؤون الدينية تُتيح "مقرأة الحرمين الإلكترونية" لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد

رئاسة الشؤون الدينية تُتيح “مقرأة الحرمين الإلكترونية” لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٤ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أتاحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة “مقرأة الحرمين الإلكترونية”؛ بهدف تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد، عبر منظومة رقمية متكاملة تُقدَّم مجانًا للمستفيدين من مختلف دول العالم، من داخل رحاب المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن المقرأة الإلكترونية تُسهم في نشر تعليم القرآن الكريم وتيسير تعلّمه لمختلف الفئات، من خلال نخبة من المعلمين والمعلمات المجازين بالسند المتصل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تُمكّن المستفيدين من الالتحاق بالحلقات التعليمية والتواصل المباشر مع المعلمين عن بُعد.

وبيّنت أن الخدمة تتيح تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد، إلى جانب توفير مستويات متعددة تناسب مختلف الشرائح العمرية والتعليمية، بما يعزز رسالة الحرمين الشريفين العالمية في تعليم كتاب الله ونشر هداياته الوسطية.

وأكدت الرئاسة أن “مقرأة الحرمين الإلكترونية” تأتي ضمن جهودها الإثرائية وبرامج التحول الرقمي لخدمة القاصدين والحجاج وطلاب العلم حول العالم، وتمكين الراغبين في تعلم القرآن الكريم من الاستفادة من البرامج التعليمية بسهولة ويسر عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل والاستفادة من خدمات المقرأة عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الأجهزة الذكية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمقرأة.

