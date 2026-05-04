رئيس الشؤون الدينية يدشّن صفحة المزايا والخصومات لمنسوبي المسجد النبوي

دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صفحةً خاصة للمزايا والخصومات لمنسوبي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، وذلك في إطار حرص الرئاسة على تعزيز بيئة العمل وتحفيز منسوبيها.
وتهدف الصفحة إلى تقديم حزمة من المزايا والعروض الحصرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية، وتقدير جهود العاملين في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.
وأكد معاليه أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لاهتمام الرئاسة برفع مستوى الرضا الوظيفي، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي.
وأشار إلى أهمية بناء شراكات نوعية مع الجهات المختلفة لتقديم مزايا مستدامة ومتنوعة لمنسوبي الرئاسة، دعمًا لمسيرتهم المهنية وتحفيزًا لهم على أداء رسالتهم السامية.