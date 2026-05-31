رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري

رفعت الهيئة العامة للنقل العلم السعودي على متن سفينتين في كلٍ من الساحل الشرقي والغربي للمملكة، وذلك في ميناء رأس تنورة وميناء جدة الإسلامي، بحضور وكيل الهيئة للنقل البحري المهندس عصام بن محمد العماري، ضمن جهودها المستمرة لتنمية الأسطول البحري الوطني وتعزيز تنافسية القطاع.

ففي الساحل الشرقي، رُفع العلم السعودي على متن إحدى سفن شركة (Rawabi) في ميناء رأس تنورة، وهي من السفن الداعمة للعمليات البحرية والخدمات المتخصصة، وتعمل بأنظمة تشغيل متقدمة تعكس مستوى التطور التقني الذي يشهده القطاع البحري في المملكة.

وفي الساحل الغربي، رُفع العلم السعودي على ناقلة المنتجات النفطية والكيميائية (AL SAFA) في ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تجسد النمو المتسارع للأسطول البحري الوطني، وتعزز حضور المملكة في منظومة النقل البحري العالمية.

وأوضحت الهيئة أن رفع العلم السعودي على السفينتين يمثل إضافة نوعية للأسطول الوطني، ويعكس الثقة المتنامية في البيئة التنظيمية والسجل البحري السعودي، وما يشهده القطاع من تطوير مستمر في الأنظمة والخدمات والبنية التحتية.

كما يؤكد ذلك تنامي جاذبية القطاع البحري للاستثمارات النوعية، ودوره في تعزيز سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع، وتمكين القدرات الوطنية، ودعم نمو الأسطول البحري السعودي.