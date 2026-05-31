Icon

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان Icon رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة Icon رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري Icon إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة Icon ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى Icon الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج Icon جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رفعت الهيئة العامة للنقل العلم السعودي على متن سفينتين في كلٍ من الساحل الشرقي والغربي للمملكة، وذلك في ميناء رأس تنورة وميناء جدة الإسلامي، بحضور وكيل الهيئة للنقل البحري المهندس عصام بن محمد العماري، ضمن جهودها المستمرة لتنمية الأسطول البحري الوطني وتعزيز تنافسية القطاع.

ففي الساحل الشرقي، رُفع العلم السعودي على متن إحدى سفن شركة (Rawabi) في ميناء رأس تنورة، وهي من السفن الداعمة للعمليات البحرية والخدمات المتخصصة، وتعمل بأنظمة تشغيل متقدمة تعكس مستوى التطور التقني الذي يشهده القطاع البحري في المملكة.

وفي الساحل الغربي، رُفع العلم السعودي على ناقلة المنتجات النفطية والكيميائية (AL SAFA) في ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تجسد النمو المتسارع للأسطول البحري الوطني، وتعزز حضور المملكة في منظومة النقل البحري العالمية.

وأوضحت الهيئة أن رفع العلم السعودي على السفينتين يمثل إضافة نوعية للأسطول الوطني، ويعكس الثقة المتنامية في البيئة التنظيمية والسجل البحري السعودي، وما يشهده القطاع من تطوير مستمر في الأنظمة والخدمات والبنية التحتية.

كما يؤكد ذلك تنامي جاذبية القطاع البحري للاستثمارات النوعية، ودوره في تعزيز سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع، وتمكين القدرات الوطنية، ودعم نمو الأسطول البحري السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد