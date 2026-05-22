روبيو: خطة بديلة مطروحة إذا لم يُفتح مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جميع الأطراف تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود “خطة بديلة” في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسينجبورج، إن واشنطن ترغب في التوصل إلى تفاهم مع إيران، مشيراً إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات، دون الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من إيران التخلي عن طموحاتها النووية، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا ترغب في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح روبيو أن باكستان تؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات المتعلقة بإيران، قائلاً: “ننسق مع عدة دول بشأن إيران، لكن إسلام آباد هي الوسيط الأساسي في هذه المحادثات”.

كما أشار إلى أنه لم يُطلب بشكل محدد الحصول على دعم من حلف الناتو فيما يتعلق بمضيق هرمز، مضيفاً أن الولايات المتحدة تعيد بشكل مستمر تقييم انتشار قواتها في أوروبا.

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي بالتزامن مع توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما نقلته وكالة إرنا.