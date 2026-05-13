روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد

خفضت روسيا توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%، وذلك وفق سيناريو اقتصادي محدث يمتد حتى عام 2029.
وأوضح ألكسندر نوفاك أن التوقعات الجديدة، التي سيتم نشرها لاحقاً، تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء الاقتصاد الروسي خلال السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن نوفاك تأكيده أن السيناريو الاقتصادي الجديد يستند إلى مراجعة شاملة للمتغيرات الاقتصادية والتحديات الحالية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الروسي.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ نيوز»، تتوقع موسكو أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 2.4% بحلول عام 2029، في إطار توقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.