رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة

أعلنت رومانيا، اليوم الجمعة، أن القنصل العام الروسي شخص غير مرغوب فيه، وتطلب منه سرعة المغادرة، وذلك بعد تحطم مسيرة على أراضيها، بحسب الرئاسة الرومانية.

من جهتها، سارعت الخارجية الروسية بالقول إنها سترد قريباً على “قرار رومانيا إغلاق قنصليتنا”.

وقال الرئيس نيكوسور دان في كلمة مصورة: “تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة.. وفي ضوء هذا الوضع، تم إعلان القنصل العام لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصاً غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في كونستانتا”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستعد للرد على طرد رومانيا لقنصلها العام على خلفية تحطم مسيّرة في مدينة غالاتي الرومانية.

وحملت رومانيا روسيا مسؤولية الحادثة التي تسببت في اندلاع حريق وإصابة شخصين، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية: “لن تتأخر إجراءات الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة” في رومانيا، واصفة رد الفعل الغربي على تحطّم المسيرة بأنه “ضجيج”.

واستدعت رومانيا السفير الروسي في بوخارست، في وقت سابق اليوم الجمعة، عقب سقوط مسيّرة على مبنى سكني، ما أسفر عن إصابة شخصين، في “حادث بالغ الخطورة”، وفق ما صرحت وزيرة الخارجية أوانا تويو.

وكتبت الوزيرة عبر منصة “إكس”: “سنُبلغ (السفير) رسمياً بتداعيات هذا العمل غير المسؤول من جانب روسيا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فضلاً عن الخطوات التالية على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بحزم العقوبات”.

وقبلها، دانت وزارة الخارجية الرومانية، الجمعة، ما وصفته بـ”التصعيد الخطير وغير المسؤول” من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيّرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا الحادث يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول من جانب روسيا الاتحادية”.

وأضافت “أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا”.

وتمثل واقعة الجمعة المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في وقت يشعر فيه حلفاء أوكرانيا بالقلق من اتساع الحرب لما هو أبعد من حدودها.

ورومانيا عضو في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتشترك في حدود برية بطول 650 كيلومتراً مع أوكرانيا.