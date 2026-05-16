رونالدو يقود النصر أمام جامبا أوساكا في أبطال آسيا

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي أمام جامبا أوساكا الياباني، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو؛
خط الدفاع: نواف بوشل، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر؛
خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى، جواو فيليكس؛
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الفتاح غريب.