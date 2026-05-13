رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبّب في إثارة الأتربة، وتدن مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.