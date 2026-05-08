سدايا تعزز حضورها التقني في مبادرة طريق مكة بكوت ديفوار

عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من حضورها التقني في مبادرة “طريق مكة” بجمهورية كوت ديفوار، عبر تشغيل منظومة رقمية متقدمة داخل صالة المبادرة بمطار فليكس هوفييت بوانيه الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدهم.

منظومة رقمية متكاملة

وتُنفذ إجراءات الحجاج عبر منظومة رقمية متكاملة تشمل التحقق من البيانات الشخصية، وتسجيل السمات الحيوية، وإصدار تصاريح الحج إلكترونيًا، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتسريع إنجازها والحد من فترات الانتظار.

وأسهمت “سدايا” في تطوير وتشغيل البنية التقنية للمبادرة، إلى جانب ربط الجهات المشاركة عبر منصة موحدة تضمن دقة البيانات وتدفقها بسلاسة، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم اتخاذ القرارات بشكل فوري.

وأتاح التكامل الرقمي تقديم خدمات ذكية متقدمة، من بينها ترميز الأمتعة وربطها إلكترونيًا بمقار إقامة الحجاج في المملكة، الأمر الذي يمكّن من إيصالها مباشرة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول.

ويجسد هذا التكامل أحد أبرز تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم تجربة ميسرة ترتكز على جودة الخدمة وكفاءة التنفيذ.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.