الإعلام وسدايا تطلقان مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي

أعلنت وزارة الإعلام و”سدايا”، إطلاق مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة في إنتاجه ونشره.

وتهدف المبادئ إلى دعم الشفافية، وحماية الخصوصية، والحد من المحتوى المضلل، بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية متوازنة وموثوقة.

توظيف الذكاء الاصطناعي

وتتضمن أبرز أهداف هذه الوثيقة توظيف الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد الوزارة هذه التقنيات كأداة داعمة للتحقق من المعلومات، الترجمة، تلخيص النصوص، وصناعة المحتوى الذكي.

وتؤكد الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا غنى عن العنصر البشري في الإشراف والمراجعة وصناعة الرسالة الإعلامية النهائية.

مركز التميز للذكاء الاصطناعي

كما تم إطلاق “مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام” ومعسكر تدريبي مختص بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز مهارات الكفاءات الإعلامية.

ويمكن الاطلاع على وثيقة مبادئ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام من خلال الرابط التالي.