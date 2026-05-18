Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
إطار وطني ينظم الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي

الإعلام وسدايا تطلقان مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الإعلام وسدايا تطلقان مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الإعلام و”سدايا”، إطلاق مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة في إنتاجه ونشره.

وتهدف المبادئ إلى دعم الشفافية، وحماية الخصوصية، والحد من المحتوى المضلل، بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية متوازنة وموثوقة.

توظيف الذكاء الاصطناعي

وتتضمن أبرز أهداف هذه الوثيقة توظيف الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد الوزارة هذه التقنيات كأداة داعمة للتحقق من المعلومات، الترجمة، تلخيص النصوص، وصناعة المحتوى الذكي.

وتؤكد الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا غنى عن العنصر البشري في الإشراف والمراجعة وصناعة الرسالة الإعلامية النهائية.

مركز التميز للذكاء الاصطناعي

كما تم إطلاق “مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام” ومعسكر تدريبي مختص بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز مهارات الكفاءات الإعلامية.

ويمكن الاطلاع على وثيقة مبادئ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة
السعودية

وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي...

السعودية