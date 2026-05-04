Icon

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير Icon “فولدا”.. كاسحة ألغام خارقة تتجه لمضيق هرمز Icon مركز “مائي” يطلق حملة لرفع الوعي بقيمة المياه Icon القبض على مواطن لترويجه 5.5 كغم من الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة Icon جامعة الأمير سلطان تطلق بكالوريوس الترجمة للطالبات بمنح تصل إلى 50% Icon هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفًا بعقوبات تصل إلى 15,000 ريال Icon سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به Icon الأمعاء تنذر بالإصابة بالأمراض العصبية قبل ظهورها Icon الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الشرطة النمساوية يوم السبت إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما ⁠على صلة بقضية العثور على سم فئران في إحدى عبوات غذاء، في ما وصفته الشركة الألمانية المصنعة بأنه محاولة لابتزازها.

وكانت الشرطة الألمانية قد قالت إن خمس عبوات “جرى التلاعب بها” من النوع نفسه من أغذية ‌أطفال تنتجها العلامة التجارية الألمانية “هيب” عثر عليها الشهر الماضي في النمسا و‌التشيك وسلوفاكيا، قبل ‌أن تستهلك.

قد يهمّك أيضاً
النمسا ترفض عبور الطائرات العسكرية الأمريكية لأجوائها وتؤكد التزامها بالحياد

النمسا ترفض عبور الطائرات العسكرية الأمريكية لأجوائها وتؤكد التزامها بالحياد

قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا

قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا

سمّ في أغذية الأطفال في النمسا

ولم يعثر بعد على العبوة السادسة التي يعتقد أنها كانت موجودة في النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية بورغنلاند في شرق البلاد، حيث عثر ‌على العبوة التي يوجد ‌بها السم “نجحنا ⁠اليوم في اعتقال مشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما” ، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من ⁠السبت، ذكرت ‌صحيفة “كرونين تسايتونغ” أن الرجل جرى القبض عليه ⁠في ولاية سالزبورغ، التي تقع على الحدود مع ألمانيا.

وفي ⁠حين لم تذكر شركة “هيب” تفاصيل عن طبيعة الابتزاز، قالت صحيفة “دي بريسه” النمساوية ⁠بعد وقت قصير من ظهور القضية إنه جرى إرسال بريد إلكتروني إلى شركة “هيب” في مارس يطالب بمبلغ مليوني يورو (2.3 مليون دولار) في غضون ستة أيام، لكن الشركة لم تلاحظ ذلك إلا بعد أسبوعين من انتهاء المهلة.

وذكرت “هيب” بعد ذلك بوقت قصير أن الرسالة أرسلت إلى عنوان بريد جماعي لا يفحص بشكل متكرر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد