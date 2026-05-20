سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران.

وأضافت القيادة المركزية، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن القوات الأمريكية تفرض الحصار البحري ضد إيران.

وأضافت، أن مروحية هجومية من طراز AH-1Z Viper تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، أجرت دورية بالقرب من سفينة تجارية تعبر المياه الإقليمية.