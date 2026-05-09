شاهد.. أجواء ماطرة تزين غابة رغدان في الباحة

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء ماطرة تزين غابة رغدان في الباحة، في ظل حالة مطرية على عدة مناطق، اليوم السبت، في مشاهد خلابة تعكس جمال متنزهات المملكة مع هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ونجران.

أجواء ماطرة تزين غابة رغدان في الباحة بعدسة ماجد الشدوي pic.twitter.com/4wlw4tuIa1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2026

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر مترين، وحالة البحر متوسط الموج.