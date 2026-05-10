شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ مساءً
المواطن - واس

رسمت رمال النفود الكبير جنوب محافظة رفحاء مشاهد طبيعية خلابة تزامنًا مع غروب الشمس، حيث اكتست الكثبان الرملية بألوان ذهبية وبرتقالية متوهجة، في لوحة بصرية عكست جمال البيئة الصحراوية وتنوّعها الطبيعي.

وتجلّى الغطاء النباتي في أرجاء الصحراء بصورة لافتة، إذ انتشرت الشجيرات البرية والأعشاب الصحراوية بين التلال الرملية والسهول المفتوحة، مشكلةً مشهدًا متناغمًا بين خضرة النباتات وصفرة الرمال، في صورة تعكس قدرة الطبيعة على التكيّف والحياة في البيئات الصحراوية.

وأظهرت تحولات لونية مميزة مع اقتراب الغروب، حيث بدت السماء بتدرجات هادئة تميل إلى الأرجواني والرمادي الخفيف، قبل أن ينعكس وهج الشمس على الرمال الحمراء فتبدو كأنها مكسوّة بلون الذهب، فيما وقفت النباتات البرية في مقدمة المشهد لتضفي بُعدًا جماليًا يعزز سحر المكان وهدوءه.

وتُبرز هذه المشاهد ما تتمتع به البيئة الصحراوية في المملكة من تنوع طبيعي وجمال بصري، خاصة في مواسم اعتدال الأجواء ونمو النباتات البرية، مما يجعل مناطق النفود وجهةً جاذبة لهواة الرحلات البرية والتصوير الطبيعي.

