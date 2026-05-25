صندوق الوقف الصحي يسهم في دعم الجاهزية الصحية لضيوف الرحمن

يشارك صندوق الوقف الصحي في موسم الحج 1447هـ من خلال دعم الجاهزية الصحية والخدمات الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن دوره في تمكين المبادرات الصحية ذات الأثر المباشر، وتعزيز إسهام القطاع غير الربحي الصحي في خدمة الحجاج، بما يواكب اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير أفضل الخدمات الصحية للحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية والإنسانية.

وتأتي مشاركة الصندوق امتدادًا لجهوده في دعم المبادرات الصحية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات المنظومة الصحية في رفع مستوى الجاهزية بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي عبدالله بن فرحان الفياض أن مشاركة الصندوق في موسم الحج تأتي امتدادًا للجهود الوطنية ومستهدفات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز جودة الرعاية الصحية خلال موسم الحج، من خلال دعم المبادرات الصحية ذات الأولوية وتمكين الجهود الميدانية ذات الأثر المباشر.

وأشار الفياض إلى أن الصندوق أسهم خلال موسم الحج لهذا العام في دعم الجاهزية التشغيلية لـ 26 وحدة صحية ميدانية في مشعر عرفات، بالتعاون مع تسع جمعيات صحية أهلية، مستهدفًا خدمة أكثر من 5 آلاف حاج، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج في مواقع الخدمة ذات الكثافة العالية، ويسهم في تقديم خدمة صحية أقرب للحاج في لحظات الاحتياج.

وأكد الفياض أن الوقف الصحي يمثل نموذجًا مستدامًا في دعم القطاع الصحي، من خلال تحويل العطاء المجتمعي إلى مبادرات ومشاريع صحية ملموسة تخدم الإنسان وقت الحاجة، وتسهم في دعم استدامة الأثر الصحي خلال المواسم الكبرى، عبر التكامل مع مختلف الجهات الصحية وغير الربحية.