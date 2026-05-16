ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم أسماك مهددة بالانقراض في جدة

ضبط مفتشو المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية؛ بالتعاون مع قوات حرس الحدود، مخالفين لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحوزتهم أسماك مهددة بالانقراض في محافظة جدة.

وأوضح “المركز” وفق بيان عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، إنه تم ضبط عدد 2 سمكة نابليون (الطرباني) المهددة بالانقراض، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.