ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في حائل

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٧ مساءً
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في حائل
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

