ضبط مقيمين بتهمة الترويج لحملات حج وهمية وبحوزتهما أساور حج مزورة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بتقديم خدمات حج وهمية ومضللة، وضبط بحوزتهما أساور حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.