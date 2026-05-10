ضبط مقيمين بتهمة الترويج لحملات حج وهمية وبحوزتهما أساور حج مزورة

منفذ جديدة عرعر يواصل استقبال الحجاج القادمين من العراق الجربوع العربي.. أيقونة التكيّف في صحراء الشمالية أكثر من 48 ألف مطبوع إرشادي للحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وزارة الداخلية: 20 ألف ريال غرامة على مخالفي دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتأشيرات الزيارة سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة نائب أمير تبوك يشهد انطلاق أعمال “لقاءات تبوك 2026” لدعم وتمكين أبناء وبنات المنطقة بسوق العمل الأمير سعود بن مشعل يزور المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مشروع المطاف “فيفا” يعتمد تعديلًا جديدًا على لوائح كأس العالم 2026 الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من إثيوبيا
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بتقديم خدمات حج وهمية ومضللة، وضبط بحوزتهما أساور حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.