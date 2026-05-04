ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية الباكستانية نسيب أحمد شير لتحرشه بامرأة.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.