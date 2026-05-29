ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (40) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الغنم غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.