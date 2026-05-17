روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ مساءً
ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات
المواطن - فريق التحرير

أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول أن سوق السندات يُعد من أكبر الأسواق المالية وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم، إذ تتراوح قيمته بين 140 و145 تريليون دولار، ما يجعله عاملاً محورياً في التأثير على الحكومات والشركات والأفراد، مشيراً إلى أن أي تحرك في أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على أداء هذا السوق.

وأوضح رسول، خلال مقابلة مع العربية Business، أن العلاقة العكسية بين أسعار السندات والعوائد تمثل أحد أبرز التحديات الحالية، لا سيما مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل، حيث تخطت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه المستويات تفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومات، في ظل ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الاقتصادات إلى أكثر من 100%، معتبراً أن هذه النسب تفوق المستويات الآمنة التي تدور عادة حول 60%.

وأضاف أن التوقعات الحالية للأسواق تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع وجود احتمالات محدودة لرفعها في منطقة اليورو خلال يونيو المقبل بنحو 25 نقطة أساس، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار اضطرابات وأسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي.

