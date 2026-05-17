ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول أن سوق السندات يُعد من أكبر الأسواق المالية وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم، إذ تتراوح قيمته بين 140 و145 تريليون دولار، ما يجعله عاملاً محورياً في التأثير على الحكومات والشركات والأفراد، مشيراً إلى أن أي تحرك في أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على أداء هذا السوق.

وأوضح رسول، خلال مقابلة مع العربية Business، أن العلاقة العكسية بين أسعار السندات والعوائد تمثل أحد أبرز التحديات الحالية، لا سيما مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل، حيث تخطت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه المستويات تفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومات، في ظل ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الاقتصادات إلى أكثر من 100%، معتبراً أن هذه النسب تفوق المستويات الآمنة التي تدور عادة حول 60%.

وأضاف أن التوقعات الحالية للأسواق تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع وجود احتمالات محدودة لرفعها في منطقة اليورو خلال يونيو المقبل بنحو 25 نقطة أساس، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار اضطرابات وأسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي.