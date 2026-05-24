ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم

قال خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق إن شمس يوم عيد الأضحى المبارك ستتعامد على الكعبة المشرفة، لتكون باتجاه القبلة على مستوى العالم، في ظاهرة فلكية نادرة تحدث في توقيت محدد يمكن من خلالها تحديد اتجاه القبلة بدقة في مختلف الدول.
وقال الزعاق عبر منصة إكس: إن يومي عرفة والعيد ستتعامد الشمس على الكعبة المشرفة في ظاهرة لم تحصل منذ 139 سنة.
في يوم #عيد_الأضحى_المبارك
ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم
في حادثة نادرة جداً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 24, 2026