ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
المواطن- فريق التحرير

شهدت منطقة بوغور بجنوب جاكرتا حدثًا استثنائيًا تمثل في الإطلالة الأولى للشبل “ريو”، وهو أول صغير باندا عملاقة يولد في إندونيسيا، حيث التقى بالجمهور للمرة الأولى وسط أجواء من البهجة في حديقة تامان سفاري إندونيسيا.

وجاء هذا الظهور المنتظر بعد سلسلة من التقييمات الطبية والسلوكية الشاملة التي أجراها خبراء علوم الحياة والأطباء البيطريون، بالتنسيق مع المتخصصين من المركز الصيني لحفظ وأبحاث الباندا العملاقة، الذين أكدوا جميعًا تجاوز الشبل لجميع مراحل النمو البدني والحركي بنجاح تام.
وحقق “ريو” معدلات نمو مذهلة؛ فبعد أن أبصر النور في السابع والعشرين من نوفمبر لعام 2025 بوزن ضئيل لم يتعدَ 200 جرام، تحول خلال 184 يومًا فقط إلى شبل معافى يزن 11 كيلوجرامًا، وبات قادرًا على السير بمفرده، واللعب بنشاط مع والدته “هو تشون”، إضافة إلى بدئه في تناول براعم الخيزران الطرية ضمن خطة انتقال غذائي مدروسة بعناية وتحت رقابة صحية مستمرة.

ولتأمين سلامة الصغير وحمايته من الإجهاد، تقرر تنظيم أوقات ظهوره أمام الزوار بشكل تدريجي ومقنن يلتزم بأعلى المعايير الدولية المعمول بها في رعاية الحيوان.

وتكتسب ولادة هذا الشبل أهمية بيئية استثنائية لكونه الباندا الوحيد الذي ولد خارج الصين خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يمثل خطوة رائدة تدعم جهود الحفظ الدولية، وتبرز الكفاءة العالية لإندونيسيا كشريك أساسي في الشبكة العالمية لحماية الباندا العملاقة، فضلًا عن كون هذا الإنجاز علامة فارقة في تطوير برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض خارج موائلها الطبيعية.

