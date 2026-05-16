علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الزيدي تسلم مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني”.