غامبا أوساكا الياباني يفوز على النصر ويتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب ترامب لإيران: الوقت ينفد الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات
توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه على فريق النصر، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد.
وتفوق غامبا أوساكا على النصر، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2، موسم 2025-26.
تمكن الفريق الضيف من هز الشباك من أول تسديدة بين القائمين والعارضة، عن طريق التركي دينيز هوميت، في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ليخطف الكأس.
شووف|
كريستيانو رونالد قائد النصر السعودي يهدر فرصة التعديل أمام مرمى غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني#دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/EU6ej21oIW
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 16, 2026
وقبل ساعات، أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي أمام جامبا أوساكا الياباني، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو؛
خط الدفاع: نواف بوشل، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر؛
خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى، جواو فيليكس؛
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الفتاح غريب.