غامبا أوساكا الياباني يفوز على النصر ويتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2

توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه على فريق النصر، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد.

بطولة دوري أبطال آسيا 2

وتفوق غامبا أوساكا على النصر، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2، موسم 2025-26.

تمكن الفريق الضيف من هز الشباك من أول تسديدة بين القائمين والعارضة، عن طريق التركي دينيز هوميت، في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ليخطف الكأس.

كريستيانو رونالد قائد النصر السعودي يهدر فرصة التعديل أمام مرمى غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني

وقبل ساعات، أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي أمام جامبا أوساكا الياباني، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا 2.

رونالدو يقود تشكيل النصر:

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو؛

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر؛

خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى، جواو فيليكس؛

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الفتاح غريب.