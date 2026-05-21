فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس رفضت، اليوم الخميس، فكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وذكر باسكال كونفافرو في إفادة صحفية أسبوعية: “موقفنا واضح وثابت. معاهدة شمال الأطلسي تنطبق على شمال الأطلسي. وليس من أهدافها التركيز على قضية في الشرق الأوسط أو مضيق هرمز، ولا هي التحالف المناسب لذلك في الواقع”، وفقاً لوكالة رويترز.
وأكدت طهران في وقت سابق رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.
وأغلقت إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.