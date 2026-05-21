العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي | النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول | كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم | وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي | البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة | "هيئة الطرق" تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج | فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا | "هيئة الطيران المدني" تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات | "الأحوال المدنية" تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى

فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية، ‌إن باريس رفضت، اليوم الخميس، ​فكرة مشاركة ​حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ⁠مهمة دولية ​لضمان حرية الملاحة ​في مضيق هرمز.

وذكر باسكال كونفافرو في ​إفادة صحفية ​أسبوعية: “موقفنا واضح وثابت. معاهدة ‌شمال ⁠الأطلسي تنطبق على شمال الأطلسي. وليس من أهدافها ​التركيز ​على ⁠قضية في الشرق الأوسط ​أو مضيق ​هرمز، ⁠ولا هي التحالف المناسب ⁠لذلك ​في الواقع”، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكدت طهران في وقت سابق رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

وأغلقت إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

