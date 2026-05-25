Icon

الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة Icon مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج Icon الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال Icon البلديات والإسكان تجهّز 28 مركزًا بلديًا في المشاعر لخدمة الحجاج Icon انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش Icon الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية Icon الجبال البركانية.. معالم لافتة بالمشهد الطبيعي في تربة Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% Icon كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام Icon الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
بالتزامن مع وقت الظهر تقريبًا عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة

الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس 28 مايو 2026 ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقت الظهر تقريبًا عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
وعدَّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة من الظواهر الفلكية الدقيقة التي تحظى باهتمام واسع لدى المهتمين بتحديد اتجاه القبلة؛ لما توفره من فرصة للتحقق المباشر من صحة الحسابات الجغرافية والفلكية دون الحاجة إلى أدوات معقدة، وذلك عندما تصل الشمس إلى موقعها الظاهري فوق الكعبة المشرفة وتصبح أشعتها عمودية عليها تقريبًا.

وأوضح أن الحسابات الفلكية تُشير إلى أن ارتفاع الشمس يوم الأربعاء 27 مايو سيبلغ 89.89° بفارق 0.11° عن التعامد الكامل فوق الكعبة المشرفة أي ما يعادل 6.6 دقائق قوسية عن زاوية 90°، مفيدًا أن ارتفاعها يصل يوم الخميس 28 مايو إلى 89.94° بفارق يقارب 0.06° فقط عن التعامد الكامل أي ما يعادل 3.6 دقائق قوسية؛ مما يجعله اليوم الأقرب إلى التعامد الكامل للشمس فوق الكعبة المشرفة.

ولفت الانتباه إلى أن ظاهرة التعامد تحدث عندما يساوي ميل الشمس خط عرض مكة المكرمة (نحو 21.4° شمالًا)؛ إذ إن الحركة الظاهرية للشمس بين مداري السرطان والجدي تجعلها تمر فوق مكة مرتين سنويًا، الأولى عند انتقالها شمالًا خلال أواخر مايو، والثانية عند عودتها جنوبًا خلال يوليو.
وأشار أبو زاهرة إلى أنه عند لحظة التعامد تختفي الظلال الناتجة عن الأجسام العمودية في محيط مكة بشكل شبه كامل، إذ تسقط أشعة الشمس عموديًا تقريبًا على سطح الأرض، وهي اللحظة التي تُعد العلامة الأبرز للظاهرة، مُبينًا أن هذه اللحظة تكتسب أهمية عملية كبيرة؛ إذ يمكن خلالها للملايين في المناطق التي ترى الشمس تحديد اتجاه القبلة بدقة عالية عبر الاستدلال بموقع الشمس في السماء ومتابعة اتجاه الظل الناتج عن الأجسام العمودية، إذ يكون خط الرؤية نحو موقع الشمس مواجهًا تقريبًا لاتجاه مكة المكرمة في تلك اللحظة.
يُشار إلى أن هذه الظاهرة تتكرر مرتين سنويًا؛ لأن الشمس تتحرك ظاهريًا بين مداري السرطان والجدي نتيجة ميل محور الأرض بنحو 23.44 درجة، مما يسمح بمرور الشمس فوق خط عرض مكة مرتين خلال العام، مرة في اتجاه الشمال والأخرى في اتجاه الجنوب، فيما تتجلى الأهمية العلمية لهذه الظاهرة كونها أداة طبيعية للتحقق من دقة النماذج الفلكية المستخدمة في تتبع حركة الشمس، كما تُستخدم في التعليم الفلكي لتوضيح مفاهيم مثل الإحداثيات السماوية وحركة الأرض حول الشمس، إضافة إلى كونها وسيلة تاريخية استُخدمت في تصحيح اتجاهات بعض المساجد بدقة عالية.
وتكتسب هذه الطريقة أهمية خاصة في دول الخليج العربي ومختلف الدول العربية والمناطق القريبة والمتوسطة البعد عن مكة؛ حيث تكون الشمس عادة مرتفعة في السماء وقت التعامد، مما يسهل رصد الظل بدقة أكبر، ويجعلها من أبسط وأدق الطرق الطبيعية لتحديد القبلة دون الحاجة إلى أدوات فلكية أو إلكترونية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا
السعودية

الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية...

السعودية