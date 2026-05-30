مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها

في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ مساءً
تتواصل في المسجد الحرام مشاهد الخشوع والسكينة مع توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع والصلاة في رحاب الكعبة المشرفة، مختتمين رحلتهم الإيمانية التي قضوا أيامها متنقلين بين المشاعر المقدسة في أجواء اتسمت بالأمن والطمأنينة والتنظيم المتكامل.

وتتجه أفواج الحجاج إلى المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى وحتى أوقات متأخرة من الليل، حيث يحرصون على اغتنام ما تبقى من لحظاتهم في مكة المكرمة بالطواف حول الكعبة المشرفة والإكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في مشهد إيماني تتوحد فيه الألسن والقلوب على اختلاف الجنسيات واللغات.

وتواكب الجهات المعنية هذه الكثافات البشرية بمنظومة تشغيلية متكاملة تشمل تنظيم حركة الحشود وإدارة مسارات الدخول والخروج وتقديم الخدمات الإرشادية والميدانية والصحية، بما يسهم في تمكين الحجاج من أداء طواف الوداع بانسيابية وراحة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم في ختام مناسكهم.

وفي أروقة المسجد الحرام وساحاته تتجسد صور إنسانية مؤثرة لحجاج يرفعون أكف الضراعة شاكرين الله على ما منّ به عليهم من إتمام النسك، فيما يحرص آخرون على توثيق لحظاتهم الأخيرة بالقرب من الكعبة المشرفة قبل مغادرة مكة المكرمة والعودة إلى أوطانهم حاملين ذكريات رحلة إيمانية استثنائية.

ويعكس المشهد العام في المسجد الحرام ما تشهده منظومة الحج من تكامل في الخدمات وجاهزية تشغيلية عالية، أسهمت – بفضل الله – في تمكين ملايين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وتجسيد المكانة التي تحتلها خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولويات المملكة وعنايتها المستمرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

