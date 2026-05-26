Icon

لتخفيف حرارة الأجواء.. مشاهد لرذاذ الماء والتشجير في مشعر عرفات Icon دعوات وابتهالات تملأ جبل الرحمة صباح يوم عرفة Icon يوم الخُليف.. مؤنسات الحرم يحيين عادة متوارثة منذ قرون في يوم عرفة Icon نسك الحاج يوم عرفة Icon في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. ضبط 44 مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة السنبلة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. ضبط 44 مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. ضبط 44 مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية ومواطنًا، لنقلهما (43) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات
أخبار رئيسية

متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج...

أخبار رئيسية
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 
السعودية

ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 

السعودية
الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة
السعودية

الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر...

السعودية
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
السعودية

مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج...

السعودية
اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج
السعودية

اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة...

السعودية
وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7...

أخبار رئيسية
مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج
السعودية

مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد...

السعودية
قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
السعودية

قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18...

السعودية