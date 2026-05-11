في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول

عزّزت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تطوير جهاز متنقل، لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر مبادرة طريق مكة، التي تُنفذ في عامها الثامن هذا العام عبر (17) منفذًا في (10) دول، وذلك امتدادًا للنهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة لرعاية حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي

ويُدعم “الجهاز المتنقل” بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ليُمكّن الجهات المعنية من إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، خصوصًا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل آلي ومرن، مع التحقق من سلامة وثائق السفر والتأشيرات بدقة عالية، بما يضمن تجربة ميسّرة وآمنة منذ لحظة المغادرة.

ويتيح الجهاز التقاط الخصائص الحيوية، وأخذ صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين في مدة قياسية لا تتجاوز (40) ثانية لكل حاج، ما يعكس مستوى التطور التقني الذي وصلت إليه الحلول الوطنية في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء في المنافذ.

وتجسّد هذه الخطوة تكامل الجهود بين وزارة الداخلية و”سدايا” لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، عبر حلول تقنية مبتكرة بأيادٍ وطنية سعودية، تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء برحلة الحاج الإيمانية في تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.