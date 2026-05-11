Icon

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا للحديث عن استعدادات موسم حج Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج روسيا Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران Icon الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز Icon بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة Icon لمكافحة السمنة.. خبراء يدعون لتطبيق أسبوع الـ4 أيام في بريطانيا Icon رعب في مطار بالما.. طائرة تصطدم بطائر وتفقد السيطرة أثناء الهبوط Icon الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في السودان Icon نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي Icon الثقافة تفتح باب التقديم على برنامج الدعم مقابل الأداء للمنظمات غير الربحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
تُنفذ في عامها الثامن هذا العام عبر 17 منفذًا

في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٤ مساءً
في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عزّزت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تطوير جهاز متنقل، لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر مبادرة طريق مكة، التي تُنفذ في عامها الثامن هذا العام عبر (17) منفذًا في (10) دول، وذلك امتدادًا للنهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة لرعاية حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي

ويُدعم “الجهاز المتنقل” بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ليُمكّن الجهات المعنية من إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، خصوصًا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل آلي ومرن، مع التحقق من سلامة وثائق السفر والتأشيرات بدقة عالية، بما يضمن تجربة ميسّرة وآمنة منذ لحظة المغادرة.

ويتيح الجهاز التقاط الخصائص الحيوية، وأخذ صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين في مدة قياسية لا تتجاوز (40) ثانية لكل حاج، ما يعكس مستوى التطور التقني الذي وصلت إليه الحلول الوطنية في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء في المنافذ.

وتجسّد هذه الخطوة تكامل الجهود بين وزارة الداخلية و”سدايا” لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، عبر حلول تقنية مبتكرة بأيادٍ وطنية سعودية، تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء برحلة الحاج الإيمانية في تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة
السعودية

محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم...

السعودية
وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من مطار سلا الدولي بالمغرب
السعودية

وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة...

السعودية
مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش
السعودية

مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن...

السعودية
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
السعودية

من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين...

السعودية
القنصل العام للمملكة يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول الدولي
السعودية

القنصل العام للمملكة يزور صالة مبادرة طريق...

السعودية
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من أبيدجان بكوت ديفوار
السعودية

مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة...

السعودية
سدايا تعزز حضورها التقني في مبادرة طريق مكة بكوت ديفوار
السعودية

سدايا تعزز حضورها التقني في مبادرة طريق...

السعودية
السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال
السعودية

السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال

السعودية