قتلى في أمريكا إثر تحطم طائرة في نيومكسيكو

قال مسئولون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إن جميع الأشخاص الأربعة، الذين كانوا على متن طائرة طبية صغيرة تحطمت خارج مدينة رويدوسو بالولاية صباح اليوم الخميس، قد لقوا حتفهم.

وقال مدير مقاطعة لينكولن، جيسون بيرنز، إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف.

تحطم طائرة في نيومكسيكو

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان أن الرحلة أقلعت من مركز روزويل الجوي وكانت متجهة إلى مطار سييرا بلانكا الإقليمي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل إنهما سيحققان في حادث التحطم.

وأوضح بيرنز أن حريقا نجم عن تحطم الطائرة، تقدر مساحته بأقل من 5 أفدنة (نحو 2 هكتار)، وتعمل هيئة الغابات الأمريكية بالتعاون مع السلطات المحلية على إخماده.

وتقع رويدوسو، وهي بلدة جبلية يقل عدد سكانها على مدار العام عن 8 آلاف نسمة، عند سفوح سلسلة جبال سييرا بلانكا في جنوب وسط ولاية نيو مكسيكو.