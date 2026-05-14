الفتح يفوز على النجمة بثنائية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي Icon الحج والعمرة: عرفة كلها موقف ولا حاجة للصعود إلى جبل الرحمة Icon عسير الأنقى هواءً للربع الأول من 2026 Icon رابية كدانة.. تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon توكلنا يسهل الوصول لخدمات الجهات الحكومية في حج 1447هـ بـ19 لغة Icon القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان  Icon تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين Icon الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon

قتلى في أمريكا إثر تحطم طائرة في نيومكسيكو

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

قال مسئولون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إن جميع الأشخاص الأربعة، الذين كانوا على متن طائرة طبية صغيرة تحطمت خارج مدينة رويدوسو بالولاية صباح اليوم الخميس، قد لقوا حتفهم.

وقال مدير مقاطعة لينكولن، جيسون بيرنز، إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان أن الرحلة أقلعت من مركز روزويل الجوي وكانت متجهة إلى مطار سييرا بلانكا الإقليمي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل إنهما سيحققان في حادث التحطم.

وأوضح بيرنز أن حريقا نجم عن تحطم الطائرة، تقدر مساحته بأقل من 5 أفدنة (نحو 2 هكتار)، وتعمل هيئة الغابات الأمريكية بالتعاون مع السلطات المحلية على إخماده.

وتقع رويدوسو، وهي بلدة جبلية يقل عدد سكانها على مدار العام عن 8 آلاف نسمة، عند سفوح سلسلة جبال سييرا بلانكا في جنوب وسط ولاية نيو مكسيكو.

