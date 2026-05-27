Icon

نسك الحاج في اليوم العاشر Icon حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة Icon الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال Icon نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى Icon طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله Icon اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس Icon تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية Icon استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٠ مساءً
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (5) وافدين و(5) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (34) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى (20,000) ريال، بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد