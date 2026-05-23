قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت قوات أمن الحج عن ضبط مواطنين لنقلهما (4) وافدين من الجنسيات الأوزبكية والتركية والأفغانية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

 

