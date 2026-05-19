قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمالها الميدانية والجولات الرقابية بمشعر مزدلفة

كثفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر مزدلفة، وذلك ضمن خططها لتأمين سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.



ونفذت قوات الدفاع المدني بالحج، جولات رقابية، ودعم أعمال الإسناد الميداني، ومتابعة المراكز والوحدات والفرق الميدانية بالدفاع المدني؛ لتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء.

ووظفت القوات، التقنيات الحديثة في أعمال الرصد والحماية الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة آمنة لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.