تشغيل مراكز متخصصة للمراقبة والتحكم وإدارة البلاغات

كدانة تُفعّل منظومة تشغيل ذكية بالمشاعر المقدسة لتعزيز كفاءة الخدمات

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
المواطن - واس

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تطوير منظومتها التشغيلية الذكية في المشاعر المقدسة، عبر تشغيل مراكز متخصصة للمراقبة والتحكم وإدارة البلاغات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية الميدانية خلال موسم حج 1447هـ، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وتعتمد المنظومة التشغيلية في “كدانة” على مراكز ذكية وتقنيات متقدمة وخطط تشغيلية متكاملة؛ تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني، من خلال مركز المراقبة والتحكم الذي يتابع تشغيل وربط أكثر من (700) دورة مياه، ومراقبة (400) دورة مياه ميدانيًا، إلى جانب متابعة أكثر من (300) حساس تكييف، وأكثر من (850) لوحة كهربائية، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع موثوقيتها في مختلف مواقع المشاعر المقدسة.

وتضم المنظومة مركز “مالك” لإدارة البلاغات، الذي يعمل على مدار الساعة بمشاركة (12) جهة تشغيلية، وبكوادر تتجاوز (134) موظفًا وموظفة، بما يعزز التكامل بين الجهات، ويرفع كفاءة معالجة البلاغات، ويسرّع الاستجابة للحالات التشغيلية والميدانية.

وفي السياق ذاته، يعمل مركز “تسليم” على توحيد الإجراءات التشغيلية عبر منصة رقمية موحدة تُعنى بإدارة التراخيص وشهادات الجاهزية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة الأعمال التشغيلية والتنظيمية.

وتأتي هذه المنظومة امتدادًا لجهود “كدانة” المستمرة في توظيف التقنيات الذكية والحلول التشغيلية المتقدمة، بما يحقق مستهدفات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تطوير المشاعر المقدسة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر بيئة أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة.

