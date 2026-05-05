Icon

بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن Icon جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج Icon 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية Icon أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران Icon محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت كوريا الجنوبية الثلاثاء إنها ستُجري “مراجعة لموقفها” بشأن الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، بعدما حثّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية، عن وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممرّ البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير.

لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الثلاثاء أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة المتضرّرة “إتش إم إم نامو”، ومن بينهم 6 كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.

العملية الأمريكية في مضيق هرمز

وتعليقا على العملية، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.

وعقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الموقف إزاء حريق اندلع بعد وقوع انفجار على متن سفينة تحمل علم بنما تابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية” اتش ام ام” في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كبير مسؤولي المكتب الرئاسي كانغ هون سينغ ومسؤولين بارزين حضروا الاجتماع، وفقا لما قاله المتحدث الرئاسي كانغ يو جونغ.

بدورها قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها ستقوم بمراجعة موقفها بعناية، من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن سيول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في مضيق هرمز
العالم

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في...

العالم