كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز

أكدت كوريا الجنوبية الثلاثاء إنها ستُجري “مراجعة لموقفها” بشأن الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، بعدما حثّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية، عن وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممرّ البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير.

لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الثلاثاء أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة المتضرّرة “إتش إم إم نامو”، ومن بينهم 6 كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.

العملية الأمريكية في مضيق هرمز

وتعليقا على العملية، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.

وعقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الموقف إزاء حريق اندلع بعد وقوع انفجار على متن سفينة تحمل علم بنما تابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية” اتش ام ام” في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كبير مسؤولي المكتب الرئاسي كانغ هون سينغ ومسؤولين بارزين حضروا الاجتماع، وفقا لما قاله المتحدث الرئاسي كانغ يو جونغ.

بدورها قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها ستقوم بمراجعة موقفها بعناية، من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن سيول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.