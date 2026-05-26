لتخفيف حرارة الأجواء.. مشاهد لرذاذ الماء والتشجير في مشعر عرفات

وثّقت مشاهد متداولة من مشعر عرفات جهود الجهات المعنية في تلطيف الأجواء والتخفيف من حرارة الطقس على الحجاج، عبر تشغيل مراوح رذاذ المياه وتوسيع نطاق التشجير في عدد من المواقع داخل المشعر.

وأظهرت اللقطات انتشار رذاذ الماء في محيط مسارات الحجاج ومناطق تجمعهم، في إطار الإجراءات الوقائية والخدمية الهادفة إلى توفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال أداء مناسك يوم عرفة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما برزت المساحات الخضراء وأعمال التشجير في مشعر عرفات كجزء من خطط تحسين المشهد البيئي ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تقليل آثار الحرارة المباشرة وتوفير أجواء أكثر اعتدالًا داخل المشاعر المقدسة.

وتواصل الجهات المختصة تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والبيئية واللوجستية، لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.