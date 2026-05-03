ليلة الختام في بوليفارد رياض وورلد .. حضور كثيف يودّع الموسم في 3 مايو

شهدت منطقة بوليفارد رياض وورلد، مساء السبت، ختام فعالياتها وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت من الزوار، في ليلة وداعية حملت طابعًا استثنائيًا عكس حجم الإقبال الذي حظيت به المنطقة طوال فترة تشغيلها.

وامتدت حركة الزوار منذ وقت مبكر، حيث حرص الكثيرون على التواجد في اليوم الأخير للاستمتاع بالأجواء الختامية، والتجول بين “الزونات” التي قدمت مزيجًا متنوعًا من العروض الترفيهية والتجارب العالمية، وسط تنظيم واضح ساهم في انسيابية الحركة وسهولة التنقل داخل الموقع.

ورصدت “المواطن” من خلال جولتها الميدانية أجواءً حيوية، إذ تفاعل الزوار مع العروض الحية والفعاليات الختامية، فيما امتلأت الممرات بالمشاة الذين وثّقوا لحظات الوداع عبر مقاطع الفيديو والصور، في مشهد يعكس ارتباط الجمهور بهذه الوجهة التي أصبحت إحدى أبرز محطات الترفيه في العاصمة.

كما شهدت المطاعم والمقاهي إقبالًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة، مع تنوع الخيارات المقدمة التي تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب توفير مساحات مهيأة للجلوس والاستمتاع بالأجواء، ما أضفى طابعًا مريحًا للعائلات والأفراد. وبرزت الإضاءات والعروض البصرية كعنصر جذب أساسي، خصوصًا مع اقتراب لحظات الختام.

وأكد عدد من الزوار في حديثهم لـ“المواطن” أنهم حرصوا على الحضور في اليوم الأخير لتوديع الأجواء التي وصفوها بالمميزة، مشيرين إلى أن البوليفارد نجح في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتنظيم، متطلعين لعودة أقوى في المواسم المقبلة.

ويُعد بوليفارد رياض وورلد من أبرز مناطق موسم الرياض، حيث استقطب أعدادًا كبيرة من الزوار منذ انطلاقه، عبر فعاليات متنوعة وتجارب عالمية المستوى، رسخت مكانته كوجهة رئيسية للترفيه في مدينة الرياض.

ختام يرسّخ التجربة

ومع إسدال الستار على فعاليات البوليفارد في يومه الأخير، تبقى التجربة التي عاشها الزوار حاضرة في الذاكرة، مؤكدين أن هذه الوجهة نجحت في تقديم نموذج متكامل للفعاليات الترفيهية، يعكس تطور المشهد السياحي والترفيهي في المملكة.