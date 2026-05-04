تهدف إلى تسهيل رحلتهم منذ لحظة مغادرتهم وتعزيز شعورهم بالراحة والطمأنينة

مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
المواطن - واس

جسّدت مبادرة “طريق مكة” في مدينة إسطنبول نموذجًا متقدمًا في تقديم العناية المتكاملة لكبار السن من الحجاج، حيث أولت هذه الفئة اهتمامًا خاصًا عبر حزمة من الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تسهيل رحلتهم منذ لحظة مغادرتهم، وتعزيز شعورهم بالراحة والطمأنينة.

وأسهمت المبادرة في تقليص مشقة السفر التي قد يواجهها كبار السن، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تتيح لهم إنهاء جميع إجراءاتهم في بلد المغادرة بكل يسر وسهولة، دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة أو الانتظار لفترات طويلة.
وتتضمن هذه الخدمات إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، إضافة إلى ترميز الأمتعة وربطها إلكترونيًا بمقار سكن الحجاج، مما يمكّنهم من التوجه مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، دون الحاجة للانتظار في صالات المطارات.

وتوفّر المبادرة دعمًا مباشرًا داخل صالات المغادرة، من خلال تنظيم الإجراءات بانسيابية عالية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تعمل على خدمة الحجاج، لا سيما كبار السن، بما يضمن راحتهم ويخفف عنهم عناء السفر، ويعزز جودة تجربتهم منذ بدايتها.

وأعرب عدد من كبار السن عن ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها أسهمت في تسهيل إجراءات السفر بشكل كبير.
وينفّذ هذه الجهود فرق سعودية متخصصة من مختلف الجهات، تعمل بروح تكاملية عالية، بما يعزز مستوى التنسيق وجودة الخدمات المقدمة، ويضمن تجربة سفر متكاملة تبدأ من بلد المغادرة وتنتهي بوصول الحجاج إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتؤكد مبادرة “طريق مكة” من خلال هذه الجهود رسالتها في الارتقاء بتجربة الحج، عبر تقديم خدمات نوعية واستباقية تسهم في تسهيل الرحلة، ليعيش الحاج خاصة كبار السن تجربة مريحة ومطمئنة، تبدأ بسهولة الإجراءات وتنتهي بأداء المناسك في أجواء روحانية آمنة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

 

