محكمة أميركية تعلق حكماً ضد الرسوم الجمركية

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقدماً قانونياً مؤقتاً في النزاع القضائي المتعلق بسياسة الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارته على الواردات القادمة من عدد من دول العالم.
وقررت محكمة استئناف اتحادية تعليق تنفيذ حكم صادر عن محكمة أدنى كان قد اعتبر الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها ترامب غير قانونية، وذلك إلى حين البت في طلب الاستئناف المقدم من الإدارة الأميركية.
وبموجب القرار المؤقت، سيستمر المستوردون في دفع الرسوم الجمركية البالغة 10% في الوقت الراهن، رغم الجدل القانوني الدائر حول شرعية فرضها.
وكانت محكمة التجارة الدولية في نيويورك قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية المؤقتة، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية إلى التحرك سريعاً للطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف.
ويُعد قرار محكمة الاستئناف إجراءً مؤقتاً وليس حكماً نهائياً في القضية، إذ سيواصل قضاة الاستئناف دراسة دفوع الإدارة الأميركية قبل إصدار قرار نهائي بشأن مستقبل الرسوم الجمركية محل النزاع.