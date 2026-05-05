Icon

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران Icon محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة Icon “النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق 4 أشهر Icon الجوافة الحمراء في نجران.. استثمار اقتصادي واعد ومستقبل مشرق Icon وظائف شاغرة في مطارات جدة Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة السالم Icon مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مشهد إنساني بمطار لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية، داخل صالة مبادرة طريق مكة، وقف الحاج محمد أفضل وزوجته، كأنهما في حضرة حلمٍ استعصى على الزمان 20 عامًا، حيث لم تكن هذه الرحلة مجرد تذكرة سفر، بل كانت حصاد عمرٍ من الصبر، ومقايضةً نبيلة بين رفاهية الدنيا ونداء الروح.


عشرون عامًا، ومحمد ينسج من خيوط الأيام ثوب الإحرام، وحين جاء خبر الاختيار، لم تسعف الكلمات لسان محمد، بل كانت مشاعره مزيجًا من الذهول والامتنان، كغريقٍ رأى اليابسة بعد طول تيه، أما رفيقة دربه، لم تجد بيانًا أبلغ من السجود، فصلت ركعتي شكرٍ بللت فيهما سجادتها بدموعٍ غسلت تعب السنين.


وعند وصولهم إلى صالة المبادرة، تلاشت رهبة السفر أمام سلاسة التنظيم، وإنهاء الإجراءات المدعومة بتقنيات ذكية، وابتسامة الموظفين لخدمتهم، وكأن الرحلة إلى مكة المكرمة قد بدأت فعليًا من تلك اللحظة التي لم يشعروا فيها بمرور الوقت.
لقد اختصرت ملامحهما الوقورة قصة عائلة باكستانية، جعلت من الحج غاية الوجود، تاركين خلفهم قصة برٍّ وإيثار ستبقى خالدة في ذاكرة أبنائهم، كأعظم إرثٍ يمكن أن يتركه أبوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة
السعودية

مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة...

السعودية
وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من مطار سلا الدولي بالمغرب
السعودية

وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة...

السعودية
مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة
السعودية

مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول...

السعودية
مبادرة “طريق مكة” تسهّل سفر حجاج بنغلاديش للأراضي المقدسة
السعودية

مبادرة “طريق مكة” تسهّل سفر حجاج بنغلاديش...

السعودية
سفير المملكة لدى تركيا يزور صالة “مبادرة طريق مكة” بمطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة
السعودية

سفير المملكة لدى تركيا يزور صالة “مبادرة...

السعودية
مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش
السعودية

مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن...

السعودية
“مبادرة طريق مكة”.. رحلة تبدأ من لاهور وتنتهي بخشوع في رحاب المشاعر المقدسة
السعودية

“مبادرة طريق مكة”.. رحلة تبدأ من لاهور...

السعودية
كوادر سعودية في إسطنبول.. منظومة متكاملة تُيسّر رحلة الحجاج عبر مبادرة طريق مكة
السعودية

كوادر سعودية في إسطنبول.. منظومة متكاملة تُيسّر...

السعودية