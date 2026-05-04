الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
مركز “مائي” يطلق حملة لرفع الوعي بقيمة المياه
أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” حملة توعوية بعنوان “الله لا يبين غلاه”، بهدف رفع الوعي بقيمة المياه، وتعزيز إدراك المجتمع لدورها في التنمية الحضرية والصناعية والزراعية.

واعتمدت الحملة في مرحلتها التشويقية على تحفيز الشعور بنعمة الماء، وبناء قناعة مجتمعية تربط بين الحفاظ على المياه واستدامتها، مما انعكس في ارتفاع مستوى التفاعل المجتمعي بأهمية المياه واستدامتها في قلب معادلة التنمية في مختلف المجالات.

وأكد مركز “مائي” أن الحملة تحمل رسالة جوهرية مفادها أن الماء ليس مجرد مورد، بل أساس كل شيء، وأن التنمية بمختلف أشكالها لا يمكن أن تتحقق إلا بكفاءة استخدامه والمحافظة عليه، وصولًا إلى بناء قناعة مجتمعية تؤكد أن المياه ركيزة أساسية لاستمرار النمو وتحقيق الاستدامة.

وركزت الحملة على إعادة تشكيل الوعي العام بقيمة المياه، من خلال ربطها بشكل مباشر بمفاهيم التقدم الاقتصادي والتوسع الصناعي والأمن الغذائي، في محاولة لتوسيع الإدراك المجتمعي من الاستخدام اليومي إلى البعد التنموي الأشمل.
وأوضح المركز أن الحملة سعت إلى رفع الوعي بقيمة المياه، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ عليها؛ لدعم التقدم التنموي من خلال رفع كفاءة استهلاكها في الاستخدامات الحضرية والصناعية والإنتاج الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والاقتصاد الوطني.

